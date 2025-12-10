Πολλά τα γιουχαΐσματα

Οι προπονητές της Πάφος FC και της Γιουβέντους, Χουάν Κάρλος Καρσέδο και Λουτσιάνο Σπαλέτι αντίστοιχα, μπήκαν με θετική διάθεση στον μεταξύ τους αγώνα.

Στην ανάπαυλα όμως ο ένας από αυτούς ήταν ευχαριστημένος.

Ο λόγος για τον κόουτς της παφιακής ομάδας, η οποία στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, στο άνδρο του αντιπάλου, και μάλιστα ήταν αρκετά απειλητική, με αποκορύφωμα το δοκάρι στο 31' από τον Άντερσον.

Για την ιταλική ομάδα ακούστηκαν κατά διαστήματα πολλά γιουχαΐσματα από τους οπαδούς