Πολλές εκπλήξεις και δώρα για τους φιλάθλους στο ECOMMBX All Star Game 2025!

Οι φίλαθλοι που θα παρευρεθούν στο ECOMMBX All Star Game 2025, θα περάσουν ένα πανέμορφο καλαθοσφαιρικό δίωρο.

Πολλές εκπλήξεις, δώρα και ωραίες στιγμές θα απολαύσουν οι χιλιάδες φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη γιορτή του κυπριακού μπάσκετ, το ECOMMBX All Star Game 2025, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 16:00, στην κλειστή αίθουσα «Ελευθερία» στη Λευκωσία!

Εντός παρκέ, οι φίλαθλοι θα απολαύσουν τους εντυπωσιακούς Crazy Dunkers, υπό τη μουσική του DJ Andrez, με παρουσιαστές τους Λούη Πατσαλίδη και Αστέρω Κυπριανού και στο μπασκετικό κομμάτι τους Ηρόδοτο Μιλτιάδους και Ηλία Χαλντούπη. Την ίδια στιγμή, οι θεατές θα δουν από κοντά τους 32 All Stars του 2025,  με προπονητές της μίας ομάδας τους Ομοσπονδιακούς Χριστόφορο Λειβαδιώτη και Γιώργο Παλάλα και της άλλης, τους Γιάννη Δαμαλή του Κεραυνού και την Κάλια Παπαδοπούλου της ΑΕΛ.

Οι όμορφες στιγμές, όμως, δεν σταματούν εκεί. Οι φίλαθλοι θα διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Θα κληρωθεί μία αυθεντική αγωνιστική μπάλα του FIBA EuroBasket 2025 και μια φανέλα της Εθνικής Κύπρου που συμμετείχε στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Ταυτόχρονα, θα μοιραστούν στο κόσμο με τα κανόνια, επίσημα προϊόντα του EuroBasket, όπως μικρές μπάλες, μασκότ, καπελάκια. Δώρα στο κοινό θα προσφέρουν και οι χορηγοί του All Star Game και της ΚΟΚ!

Τα εισιτήρια του ECOMMBX All Star Game 2025 είναι διαθέσιμα στο https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12.

Οι φίλαθλοι που θα παρευρεθούν στο ECOMMBX All Star Game 2025, θα περάσουν ένα πανέμορφο καλαθοσφαιρικό δίωρο, σε μια εύκολα προσβάσιμη κλειστή αίθουσα με μπόλικο χώρο στάθμευσης, κλιματισμό, μουσική και όμορφες στιγμές για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.

✨ ECOMMBX All Star Game 2025

📅 14/12/2025 | 🕓 16:00

📍 Στάδιο «Ελευθερία», Λευκωσία

🎫 https://www.ticketbox.com.cy/cbf-all-star/14-12

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

