Στο «Basket For All» ο πρόεδρος του ΚΟΑ

Με τη στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 η εκδήλωση «Basket For All» στο «Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία».

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Γιάννης Ιωάννου παρακολούθησε τους αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν ομάδες με άτομα με νοητική αναπηρία, ακαδημίες, καθώς και ερασιτεχνικές ομάδες. Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην προώθηση της ένταξης μέσω του αθλητισμού, στέλνοντας δυνατά μηνύματα για τις ίσες ευκαιρίες και τη συμπερίληψη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ομόνοια 29ης Μαΐου και μέσω αυτής στηρίχτηκε αθλητής της ομάδας με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Οργανισμού χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αυτή αξιέπαινη, καθώς μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις δίδεται η ευκαιρία να καταδειχτεί πως χρειαζόμαστε μια κοινωνία πιο ανοικτή, πιο συμπεριληπτική, πιο ανθρώπινη. Πρόσθεσε, δε, ότι ο ΚΟΑ διαχρονικά στηρίζει κάθε δράση με κοινωνικό και φιλανθρωπικό αντίκτυπο.