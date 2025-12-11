Τιμωρία ΑΕΛ - Απόλλων: Τα παιχνίδια χωρίς τον κόσμο τους

Αμφότερες οι ομάδες της Λεμεσού θα στερηθούν τον κόσμο τους για ένα εντός και ένα εκτός έδρας παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα τώρα, η ΑΕΛ δεν θα έχει κόσμο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (22/12) στο «Αλφαμέγα» καθώς και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Εθνικό στις 3/1.

Ο Απόλλωνας θα εκτίσει τη ποινή του στο ματς με την Freedom 24 Krasava ΕΝΥ εκτός (21/12) και με τη Πάφο εντός έδρας (4/1).