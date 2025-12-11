Τιμωρία ΑΕΛ - Απόλλων: Τα παιχνίδια χωρίς τον κόσμο τους
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
ΑΕΛ και Απόλλωνας τιμωρήθηκαν από τον Αθλητικό Δικαστή μετά το μεταξύ τους ντέρμπι
Αμφότερες οι ομάδες της Λεμεσού θα στερηθούν τον κόσμο τους για ένα εντός και ένα εκτός έδρας παιχνίδι.
Πιο συγκεκριμένα τώρα, η ΑΕΛ δεν θα έχει κόσμο στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (22/12) στο «Αλφαμέγα» καθώς και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Εθνικό στις 3/1.
Ο Απόλλωνας θα εκτίσει τη ποινή του στο ματς με την Freedom 24 Krasava ΕΝΥ εκτός (21/12) και με τη Πάφο εντός έδρας (4/1).