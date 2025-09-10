H πρώτη ανάρτηση του Τάνκοβιτς μετά τη μεταγραφή

Στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς αποχώρησε από την Πάφο FC και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε από την Ομόνοια, με την οποία υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο.

Μετά την εξέλιξη αυτή ήρθε και το αποχαιρετιστήριο ποστάρισμα από τον Σουηδό στην παφιακή ομάδα, ευχαριστώντας συμπαίκτες, προπονητικές και ιατρούς, σαφώς και τον κόσμο.

Η αναφορά του:

«Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ το προπονητικό και το ιατρικό επιτελείο. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα της Πάφου.», ήταν το μήνυμά του.