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Το ποδόσφαιρο ως αντικείμενο χειρισμού

ΓΗΠΕΔΟ

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Κάποιοι έστειλαν μια φανέλα του ΑΠΟΕΛ στον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη και ο ίδιος θεώρησε πως αυτή είναι μία καλή ευκαιρία να χειραγωγήσει

Το ποδόσφαιρο μεταξύ άλλων ενώνει… Διάφορες ομάδες ανθρώπων προτάσσουν το κοινό τους στοιχείο, την αγάπη για την ομάδα και όλοι μαζί τάσσονται σαν ασπίδα υπέρ της. Ο οπαδισμός δεν είναι κακός. Όταν δεν ξεπερνά τα όρια εννοείται. Ούτε η καζούρα είναι κακή, μάλλον απαραίτητη θα την χαρακτήριζα. Το θέμα με αυτές τις ομάδες ανθρώπων είναι πως μπορούν εύκολα να γίνουν αντικείμενο χειρισμού προς εξυπηρέτηση συμφερόντων, κομματικών, επικοινωνιακών και άλλων.

Κάποιοι έστειλαν μια φανέλα του ΑΠΟΕΛ στον καταδικασμένο Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Και ο ίδιος θεώρησε πως αυτή είναι μία καλή ευκαιρία να χειραγωγήσει αλλά και να προβληθεί μιας και τα τελευταία χρόνια ήταν (ευτυχώς) στην αφάνεια. Ένα από τα θέματα που δημιουργήθηκαν ήταν ο διχασμός στα ΜΚΔ ανάμεσα στους ΑΠΟΕΛίστες. Ένας διχασμός που θα μπορούσε εύκολα να αποφευχθεί με μία άμεση κίνηση της διοίκησης.

Α.Ψ

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