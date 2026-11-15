Ροναλντίνιο: «Τελευταίο ματς; Δεν ξέρω…»!

Ο Ροναλντίνιο έκανε τη Ραβένα και την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας must για τη σημερινή (15/11), με την πρώτη του συμμετοχή σε επίσημο αγώνα έπειτα από περίπου 11 χρόνια.

Ο Βραζιλιάνος συνέβαλε στο πρώτο γκολ της ομάδας του, καθώς κράτησε την μπάλα με πλάτη στον αντίπαλο και την έστρωσε δεξιά, απ' όπου ο Ντονάτι με «οβίδα» διαμόρφωσε το 1-0.

Αποχώρησε στην ανάπαυλα, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό της Ραβένα, και μίλησε στο Sky Sport Italia:

«Ήταν υπέροχο που είδα ξανά τους φίλους μου και τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που μεγάλωσαν βλέποντάς με να παίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το πρώτο μέρος πέρασε πολύ γρήγορα, πάντα έτσι ήταν για μένα.

Ο τελευταίος αγώνας; Δεν ξέρω, αλλά αν με καλέσει ο πρόεδρος, θα επιστρέψω. Πάντα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Όταν θέλει, είμαι εδώ. Το ποδόσφαιρο ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα ποτέ στη ζωή μου».

Πηγή: sport-fm.gr