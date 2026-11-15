Tα δεδομένα για τους υποψήφιους αντίπαλους της Εθνικής Ανδρών για την άνοδο

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στη Γ’ Κατηγορία του Nations League, το ενδιαφέρον για την Εθνική μας ομάδα επικεντρώνεται στην κλήρωση των play-offs για την άνοδο στη Β' Κατηγορία.

Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 13:00 στη Νιόν της Ελβετίας.

Η Κύπρος θα κληρωθεί με μια εκ των τεσσάρων ομάδων που θα τερματίσουν τελευταίες στον όμιλο τους στη Β' Κατηγορία. Το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει πλήρως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου οπόταν και θα ολοκληρωθούν οι αγώνες σε όλους τους ομίλους.

Τα δεδομένα ανά όμιλο στη Β' Κατηγορία με τους πιθανούς αντιπάλους της Εθνικής μας:

1ος όμιλος: Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων της τελευταίας αγώνιστικής, στην τελευταία θέση τερματίζει η Βόρεια Μακεδονία.

2ος όμιλος: Η Γεωργία είναι τελευταία με 2 βαθμούς και η Ουκρανία 3η με 4 βαθμούς. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου η Ουκρανία παίζει με τη Γεωργία και το αποτέλεσμα του αγώνα θα καθορίσει την ομάδα που θα τερματίσει τελευταία.

3ος όμιλος: Το Ισραήλ είναι τελευταίο με 3 βαθμούς ενώ η Ιρλανδία έχει 5 βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική στις 17 Νοεμβρίου η Ιρλανδία υποδέχεται το Κόσοβο και το Ισραήλ την Αυστρία.

4ος όμιλος: Η Ρουμανία είναι τελευταία με 3 βαθμούς ενώ η Πολωνία έχει 4 βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική στις 17 Νοεμβρίου, η Ρουμανία παίζει εκτός έδρας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και η Πολωνία υποδέχεται τη Σουηδία.

Οι αγώνες θα γίνουν από τις 25 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2027. Η Κύπρος θα δώσει εντός έδρας τον πρώτο αγώνα και εκτός έδρας τον επαναληπτικό στις 25, 26 ή 27 Μαρτίου και τον επαναληπτικό στις 28, 29 ή 30 Μαρτίου.

Την Εθνική μας θα εκπροσωπήσουν στην κλήρωση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και εκ των Αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου και ο προπονητής Απόστολος Μάντζιος.