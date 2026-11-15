Οι αριθμοί που κληρώθηκαν σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ την Κυριακή (15/11)

Πραγματοποιήθηκε την Kυριακή, 15 Νοεμβρίου, η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ υπό αριθμόν 3145, η οποία μοίραζε €1.000.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 5, 6, 14, 37, 39 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 2.

Δεν βρέθηκαν τυχεροί στις πρώτες δυο κατηγορίες.

ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3078 του ΠΡΟΤΟ, πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 8, 6, 6, 4, 5, 0 και 4. Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, θα υπάρξει τζάκποτ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17/11/2026.