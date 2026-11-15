Έκτη συνεχόμενη νίκη για την Πετρολίνα ΑΕΚ

Την έκτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στην ECOMMBX Basket League πανηγύρισε η Πετρολίνα ΑΕΚ, η οποία επικράτησε της Ανόρθωσης Αμμοχώστου με 91-71, στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/11) στο Κίτιον Αθλητικό Κέντρο, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, δημιούργησε διψήφια διαφορά από την πρώτη περίοδο και με καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο έφτασε στην επικράτηση. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΑΕΚ παρέμεινε αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ η Ανόρθωση γνώρισε την έκτη ήττα της σε ισάριθμους αγώνες.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Anthony Durham και Isaiah Mucius με 16 πόντους ο καθένας, ενώ οι Myles Tate, Παναγιώτης Μάρκου και Jesse Hunt πρόσθεσαν από 12. Ο Tate μοίρασε επίσης 9 ασίστ, ενώ ο Hunt μάζεψε 11 ριμπάουντ. Για την Ανόρθωση, πρώτος σκόρερ ήταν ο Charles Henderson με 18 πόντους και τέσσερα τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Τρετιάκοφ σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Η αναμέτρηση άρχισε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 8-5, όμως η Ανόρθωση απάντησε και με τρίποντο του Henderson πέρασε μπροστά με 13-10. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 13-13 με τρίποντο του Tate, ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα με 15-13.

Από εκείνο το σημείο η ομάδα της Λάρνακας ανέβασε την απόδοσή της. Με σημαντικές επιθετικές λύσεις από τους Mucius, Tate και Hunt, πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 16-2 και προηγήθηκε με 29-17. Η Ανόρθωση μείωσε με δύο ελεύθερες βολές του Matthew Charles, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 29-19.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμά της, φτάνοντας στο 34-22 με καλάθι του Παναγιώτη Μάρκου. Η Ανόρθωση προσπάθησε να αντιδράσει και με πόντους των Federiko και Τρετιάκοφ μείωσε σε 34-26, όμως οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν επιθετικές λύσεις.

Με τρίποντο του Durham η διαφορά έφτασε στους 11 πόντους (39-28), ενώ στη συνέχεια ο McKinnis διαμόρφωσε το 41-30. Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε 41-34, αλλά η ΑΕΚ απάντησε με καλάθια των Tate και Hunt, αυξάνοντας το προβάδισμά της σε 47-36. Ένα τρίποντο του Matthew Charles, δύο δευτερόλεπτα πριν από την ανάπαυλα, διαμόρφωσε το 47-39 του ημιχρόνου.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, η Πετρολίνα ΑΕΚ μπήκε δυναμικά και άρχισε να αυξάνει τη διαφορά. Με τρίποντο του Mucius προηγήθηκε με 52-39, ενώ ακολούθησαν καλάθι του ίδιου και τρίποντο του Tate για το 57-39.

Η Ανόρθωση μείωσε σε 57-42 με τρίποντο του Ανδρέα Χειμώνα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με πέντε συνεχόμενους πόντους του Durham και έφτασαν στο 62-42, δημιουργώντας για πρώτη φορά διαφορά 20 πόντων.

Η ομάδα της Αμμοχώστου προσπάθησε να επιστρέψει και με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Henderson μείωσε σε 65-53. Ο Mucius απάντησε με τρίποντο για το 68-53, ενώ ένα καλάθι του Γιώργου Βάρσου στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 70-54, με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ΑΕΚ συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Με τρίποντο του Diggs προηγήθηκε με 75-57, ενώ στη συνέχεια ο Durham και ο McKinnis αύξησαν το προβάδισμα σε 79-61.

Η Ανόρθωση προσπάθησε να μειώσει με επιθετικές λύσεις από τους Henderson, Garcia και Μαραγκό, όμως οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν περισσότερο.

Με τρίποντο και τρεις εύστοχες ελεύθερες βολές του Παναγιώτη Μάρκου, η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους (86-66), ενώ στη συνέχεια ο ίδιος ευστόχησε ξανά από την περιφέρεια για το 89-67.

Η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και με καλάθι του Μάρκου στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το τελικό 91-71, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της στο φετινό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 47-39, 70-54, 91-71.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Παυλίδης 2, Γιανναράς 4 (1), Durham 16 (2), Tate 12 (2), McKinnis 10, Diggs 3 (1), Mucius 16 (3), Βάρσος 4, Ντοκλής, Σάββα, Μάρκου 12 (1), Hunt 12.

Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στυλιανός Γρηγορίου): Charles 5 (1), Χειμώνας 8 (1), Μαραγκός 12 (2), Garcia 6 (2), Henderson 18 (4), Τρετιάκοφ 14, Αγαθοκλής, Τομπάζος 3 (1), Φιλίππου, Federiko 5.