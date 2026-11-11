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Πάλεψε αρκετά, όμως ηττήθηκε στο φινάλε η ΑΕΚ στη Γερμανία

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ομάδα της Λάρνακας μετά από έξι αγώνες έχει πλέον απολογισμό τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες

Πάλεψε αρκετά η Πετρολίνα ΑΕΚ στη Γερμανία απέναντι Βίρτσμπουργκ, βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 17 πόντους διαφορά, όμως εν τέλει ηττήθηκε με διαφορά δύο πόντων, 78-76, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική στον Ε΄ Όμιλο του FIBA Europe Cup.

Έτσι, η ομάδα της Λάρνακας μετά από έξι αγώνες έχει πλέον απολογισμό τρεις νίκες και ισάριθμες ήττες.

Η Βίρτσμπουργκ με τον Colbert πέτυχε το πρώτο καλάθι στον αγώνα, με την Πετρολίνα ΑΕΚ να απαντάει δυο βολές του Durham κι άλλες δυο του Tate (2-4) στο 2'.  Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου οι γηπεδούχοι με το τρίποντο του Pjanic ήταν μπροστά με τέσσερις πόντους (10-6), ενώ στο 7' το σκορ ήταν ισόπαλο 12-12 έπειτα από το δίποντο του Ogunsipe. Η συνέχεια στην πρώτη περίοδο ανήκε στους κιτρινοπράσινους που με σερί 12 πόντων το οποίο έκλεισε με τρίποντο του Γιανναρά ξέφυγε σε διπλάσια διαφορά (12-24).

Στο 15' η ομάδα της Λάρνακας έφερε τη διαφορά στη μέγιστη αξία της στο πρώτο ημίχρονο, με το δίποντο του McKinnis να την βάζει μπροστά με 17 πόντους (17-34). Οι Γερμανοί έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο στο 19' μετά το τρίποντο του Dye (34-43), για να ακολουθήσει τρίποντο από τον Γιανναρά (34-46) και βολή του Thompson στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου (35-46).

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 26' η Πετρολίνα ΑΕΚ προηγείται με διαφορά δέκα πόντων (48-58) μετά το τρίποντο του Hollingsworth, όμως με την πάροδο του χρόνου οι Γερμανοί εξαφάνισαν τη διαφορά και δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ισοφάρισαν σε 59-59 με το δίποντο του Colbert. Στο υπόλοιπο της περιόδου ακολούθησαν δύο καλάθια από τους Durham και Hollingsworth για την Πετρολίνα ΑΕΚ και ενδιάμεσα από τον Ogunsipe για την Βίρτσμπουργκ (61-63).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο αγώνας έγινε συναρπαστικός, με τους γηπεδούχους να παίρνουν στα μισά της περιόδου προβάδισμα πέντε πόντων (72-67) με το τρίποντο του Colbert, με το συγκρότημα της Λάρνακας να το παλεύει και στο 39' έφερε την ισοφάριση με το δίποντο του McKinnis (74-74). Έπειτα ήρθε το καλάθι του Griffin και στη συνέχεια του Tate, με τους γηπεδούχους να παίρνουν εν τέλει το ροζ φύλλο χάρις στις δυο εύστοχες βολές του Tischler (78-76), oκτώ δεύτερα πριν από το τέλος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-24, 35-46, 61-63, 78-76

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Collbert 18 (3), Herzog 3 (1), Jones 13 (2), Griffin 8 (1), Dye 4 (1), Tischler 12, Wishart 3 (1), Ogunsipe 4, Thompson 7, Pjanic 6 (2)

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Diggs 3 (1), Hollingsworth 7 (1), Mucius 13 (2), Γιανναράς 6 (2), Durham 12 (2), Tate 17, Mάρκου, McKinnis 12, Hunt 6

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