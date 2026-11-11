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Λύγισε στο φινάλε η TRIA EKA ΑΕΛ στην Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Mία αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα

Την πρώτη της ήττα στη φετινή πορεία της στο European North Basketball League γνώρισε η TRIA EKA ΑΕΛ, η οποία έχασε με 83-81 από την Donar Groningen στο Martiniplaza, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Η ομάδα της Λεμεσού μπήκε καλά στον αγώνα και προηγήθηκε με 10-6, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά με 13-12. Η Donar αντέδρασε στο τελευταίο κομμάτι της πρώτης περιόδου, βρήκε λύσεις από Godwin και Merkviladze και έκλεισε το δεκάλεπτο στο 22-16.

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και σε κάποιο σημείο να φθάσουν μέχρι και τους δέκα πόντους διαφοράς, 48-38. Η ΑΕΛ, όμως, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει. Με τους Bailey, Clark και Johnson να δίνουν λύσεις, μείωσε τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια στο 50-43.

Η εικόνα άλλαξε στην τρίτη περίοδο. Η TRIA EKA ΑΕΛ βελτίωσε την άμυνά της και άρχισε σταδιακά να ροκανίζει τη διαφορά. Ο Clark, ο Glover και ο Carry έδωσαν σημαντικές λύσεις, ενώ ο Bailey με τρίποντο έβαλε την κυπριακή ομάδα μπροστά με 64-61 λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Η Donar απάντησε με τρεις βολές του Antoine και οι δύο ομάδες μπήκαν στην τελευταία περίοδο ισόπαλες 64 προς 64.

Η ΑΕΛ συνέχισε με την ίδια ένταση στην τέταρτη περίοδο και πήρε το πάνω χέρι. Με καλάθια των Glover και Johnson ξέφυγε με 73-68, ενώ αργότερα έφθασε στο 78-73, έχοντας την ευκαιρία να πάρει μία σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Η Donar, ωστόσο, επέστρεψε στα τελευταία λεπτά. Ο Adebayo ισοφάρισε σε 78-78 και ο Godwin με τρίποντο έδωσε προβάδισμα 81-80 στους Ολλανδούς, 1:09 πριν από το τέλος. Ο Glover με μία εύστοχη βολή ισοφάρισε σε 81-81 στα δέκα δευτερόλεπτα, όμως ο Merkviladze σκόραρε αμέσως μετά για το 83-81. Στην τελευταία κατοχή ο Carry επιχείρησε το τρίποντο της νίκης, χωρίς να βρει στόχο.

Πρώτος σκόρερ της TRIA EKA ΑΕΛ ήταν ο Bailey με 21 πόντους, ενώ ο Clark σημείωσε 18, ο Glover 16 και ο Johnson 13. Ο Carry πρόσθεσε επτά πόντους και ο Armakolas έξι.

Για την Donar Groningen ο Merkviladze είχε 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Godwin 19 πόντους και έξι ασίστ, ενώ ο McCalister πρόσθεσε 13 και ο Antoine 11.

Οι δύο ομάδες είχαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό εντός πεδιάς, με 28 εύστοχα σουτ σε 62 προσπάθειες. Η ΑΕΛ ήταν καλύτερη από την περιφέρεια με 9 στα 24 τρίποντα, όμως η Donar είχε υπεροχή στα ριμπάουντ με 41 έναντι 33 και πήρε σαφώς μεγαλύτερη βοήθεια από τον πάγκο, με 25 πόντους έναντι έξι.

Τα δεκάλεπτα: 22-16, 50-43, 64-64 και 83-81.

Donar Groningen: Antoine 11, Godwin 19, Deloach 5, Uijtendaal 2, Merkviladze 21, Adebayo 7, Brathwaite 2, Bergsma 3, Adetunji 0, McCalister 13.

TRIA EKA ΑΕΛ: Clark 18, Bailey 21, Johnson 13, Glover 16, Carry 7, Φουλλίδης, McClure 0, Αρμακόλας 6, Γεωργίου.

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