Εντυπωσιακή Εθνική Γυναικών κέρδισε μέσα στη Βοσνία!

Με μια μεγάλη νίκη ξεκίνησε η προσπάθεια της Εθνικής Γυναικών για την πρώτη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2029 καθώς μετά από μιαν συναρπαστική αναμέτρηση κέρδισε μέσα στην έδρα της Βοσνίας & Ερζεγοβίνης με 69-66!

Ήταν μια συγκλονιστική μονομαχία στην οποία η ομάδα μας είχε το προβάδισμα από την αρχή της 2ης περιόδου και με προσήλωση και πίστη στο στόχο, έφθασε στην τελική επικράτηση.

Εντυπωσιακή η εμφάνιση της Πάγκαλος που σημείωσε 27 πόντους και ήταν η κορυφαία για την ομάδα μας!

Μετά το αρχικό προβάδισμα της Βοσνίας (13-6), η Εθνική μας βρίσκοντας λύσεις και στις δυο πλευρές του γηπέδου, κατάφερε να καλύψει γρήγορα τη διαφορά, χάριν κυρίως στους πόντους της Πάγκαλος.

Με σερί 9-0 προσπέρασε με 15-13, ενώ στο τέλος της 1ης περιόδου προσπέρασε με 20-19, σε ένα τέμπο που ήταν γρήγορο.

Στην αρχή της 2ης περιόδου η ομάδα μας προηγήθηκε με 25-19 και ενώ στη συνέχεια συντηρούσε ένα σταθερό προβάδισμα γύρω στους 4 πόντους, εξακολουθώντας να παρουσιάζει ανασταλτική προσήλωση, τη στιγμή που συνέχιζε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση.

Έτσι στο ημίχρονο προηγήθηκε με 41-38.

Στην 3η περίοδο η Εθνική μας είχε σε όλη της διάρκεια το προβάδισμα, καθώς εκτός από την Πάγκαλος, λύσεις στην επίθεση έδινε και η Πηλακούτα και αφού στο 25` το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 48-44, στο τέλος της 3ης περιόδου η ομάδα μας ήταν μπροστά με την ελάχιστη τιμή, αυτήν του ενός πόντου.

Όλα αυτά σε μιαν περίοδο όπου οι δυνατές άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο.

52-51 ήταν το αποτέλεσμα και έτσι η 4η περίοδος αναμενόταν με αρκετή αγωνία.

Στην αρχή της 4ης περιόδου η Εθνική μας είχε προηγηθεί με 59-53, παραμένοντας προσηλωμένη στο στόχο!

Στο 35` το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 63-58, πάντα για την ομάδα μας που πλέον διεκδικούσε τη νίκη καθώς η αναμέτρηση όδευε προς το 40`.

Η Πάγκαλος συνέχιζε να δίνει πόντους και η ομάδα μας προηγήθηκε με 66-60 λίγο πριν το 38`.

Όμως με 6-0 σερί, η Βοσνία ισοφάρισε σε 66-66, αλλά με καλάθι της Τσινακλίεβα, η ομάδα μας προηγήθηκε με 68-66.

Πλέον η αγωνία έφθανε στο κατακόρυφο.

Με μια βολή της Κυπριανού, η ομάδα μας προηγήθηκε με 69-66 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η Βοσνία έκανε λάθος στην τελευταία της επίθεση και έτσι η Εθνική μας έφθασε σε μιαν πραγματικά μεγάλη επιτυχία!

Δεκάλεπτα: 19-20, 38-41, 51-52, 66-69.

Βοσνία & Ερζεγοβίνη (Emir Halimic): Andjela Gligic 8 (1), Ajla Hidic 3 (1), Dragana Domuzin 14 (1), Andela Sipka 4, Marija Damjanovic 12, Sara Camdzic Heljic 8 (1), Ena Sehovic 5, Marija Keseljevic 6, Jana Guska 6.

Κύπρος (Γιώργος Παλάλας): Ιωάννα Κυπριανού 12, Stilyana Chenaklieva 4, Ελένη Πιλακούτα 10, Marissa Pangalos 27 (5), Tijana Raca 6 (2), Δέσποινα Παπαϊωάννου 1, Δήμητρα Παπαλλά 4, Ρεβέκκα Χριστοδούλου 3 (1), Ελένη Οικονομίδου 2.