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Χωρίς ανάσα για 29 μέρες

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Επιστροφή στο... γραφείο για όσους έμειναν στη βάση τους.

Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας απόλαυσαν διήμερο ρεπό (χθες και προχθές) μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης και με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος, η τεχνική ηγεσία διαμόρφωσε πρόγραμμα αποφόρτισης. Θα προπονηθούν αυτές τις τρεις μέρες και το σαββατοκύριακο θα απολαύσουν εκ νέου μέρες ξεκούρασης. Από την ερχόμενη Δευτέρα (16/10) πατάνε... γκάζια για την επανέναρξη, με την επιστροφή και των διεθνών.

Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του έχουν άλλο ένα πρόγραμμα-βουνό μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων. Η Ομόνοια σε 29 μέρες θα δώσει 8 παιχνίδια και θα πάει ένα ταξίδι μέχρι το Τορίνο. Πρόκειται λοιπόν για νέα πρόκληση, στην οποία θα δοκιμάσει δυνάμεις και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή της μοίρα. Η αρχή θα γίνει με το ντέρμπι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ (21/11). Στη συνέχεια θα πάρει το αεροπλάνο για το Τορίνο όπου θα αναμετρηθεί με τη Γιουβέντους (26/11), έπειτα θα αναμετρηθεί με τη Νέα Σαλαμίνα (30/11), ενώ ακολουθεί εμβόλιμη με την Πάφο (03/12). Η δράση συνεχίζεται τέσσερις μέρες αργότερα με το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια 29Μ (07/12). Τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχθεί τη Σέλτικ. Η... χρονιά κλείνει με τα παιχνίδια κόντρα σε Ομόνοια Αρ. (15/12) και Άρη (20/12). 

Ένα πρόγραμμα απαιτητικό στο οποίο όλο το ρόστερ είναι απαραίτητο. Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να παραμείνει σε ψηλό αγωνιστικό επίπεδο για να τα βγάλει πέρα και να παραμείνει εντός στόχων. Εξάλλου, γνώριζε εξ αρχής πως η συμμετοχή στη League Phase του Europa League, την ανεβάζει μεν επίπεδο, της προσθέτει δε επιπλέον παιχνίδια και... κούραση. Ίσως ο τρόπος να ανταπεξέλθει σε αυτό το τέμπο να είναι το κλειδί της επιτυχίας και στις δύο διοργανώσεις.

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