Χωρίς ανάσα για 29 μέρες
ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ
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Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας απόλαυσαν διήμερο ρεπό (χθες και προχθές) μετά τη νίκη επί της Ανόρθωσης και με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος, η τεχνική ηγεσία διαμόρφωσε πρόγραμμα αποφόρτισης. Θα προπονηθούν αυτές τις τρεις μέρες και το σαββατοκύριακο θα απολαύσουν εκ νέου μέρες ξεκούρασης. Από την ερχόμενη Δευτέρα (16/10) πατάνε... γκάζια για την επανέναρξη, με την επιστροφή και των διεθνών.
Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του έχουν άλλο ένα πρόγραμμα-βουνό μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων. Η Ομόνοια σε 29 μέρες θα δώσει 8 παιχνίδια και θα πάει ένα ταξίδι μέχρι το Τορίνο. Πρόκειται λοιπόν για νέα πρόκληση, στην οποία θα δοκιμάσει δυνάμεις και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ευρωπαϊκή της μοίρα. Η αρχή θα γίνει με το ντέρμπι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ (21/11). Στη συνέχεια θα πάρει το αεροπλάνο για το Τορίνο όπου θα αναμετρηθεί με τη Γιουβέντους (26/11), έπειτα θα αναμετρηθεί με τη Νέα Σαλαμίνα (30/11), ενώ ακολουθεί εμβόλιμη με την Πάφο (03/12). Η δράση συνεχίζεται τέσσερις μέρες αργότερα με το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια 29Μ (07/12). Τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχθεί τη Σέλτικ. Η... χρονιά κλείνει με τα παιχνίδια κόντρα σε Ομόνοια Αρ. (15/12) και Άρη (20/12).
Ένα πρόγραμμα απαιτητικό στο οποίο όλο το ρόστερ είναι απαραίτητο. Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να παραμείνει σε ψηλό αγωνιστικό επίπεδο για να τα βγάλει πέρα και να παραμείνει εντός στόχων. Εξάλλου, γνώριζε εξ αρχής πως η συμμετοχή στη League Phase του Europa League, την ανεβάζει μεν επίπεδο, της προσθέτει δε επιπλέον παιχνίδια και... κούραση. Ίσως ο τρόπος να ανταπεξέλθει σε αυτό το τέμπο να είναι το κλειδί της επιτυχίας και στις δύο διοργανώσεις.