Έμαθε να υποφέρει αλλά τώρα τα κατάφερε

Ο Τακτακαλάς κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 του Απόλλωνα φτάνοντας στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Προφανώς και η ομάδα του Κωστή θα μπορούσε πολύ πιο πριν να κερδίσει όμως αυτό που μετρά είναι πως δεν τα κατάφερε.

Η αλήθεια είναι πως αυτή η νίκη ήρθε με δραματικό τρόπο αφού στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2ου μέρους, ο Ολυμπιακός υπέφερε στο γήπεδο.

Μία κατάσταση πάντως που έχει συνηθίσει να βιώνει φέτος. Αν δει κανείς τα παιχνίδια έως τώρα των μαυροπρασίνων, θα διαπιστώσει πως σε όλα κατέβαλε τεράστια προσπάθεια απλώς το μόνο που κατάφερε να πάρει ήταν ο βαθμός της ισοπαλίας.