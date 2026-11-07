Πήγε στον... κάλαθο η τρομερή παρουσία του Ζίβκοβιτς

Έμοιαζε ανίκητος ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς μέχρι το 70΄ της αναμέτρησης με τη Νέα Σαλαμίνα. Πέραν από την απέκρουση πέναλτι στο 43΄, ο τερματοφύλακας της Ομόνοιας Αραδίππου έκανε κι άλλες απίστευτες επεμβάσεις.

Όμως, η ομάδα του κατέρρευσε και πήγε στον... κάλαθο η όλη παρουσία του. Και σίγουρα θα νιώθει έντονη απογοήτευση αφού μία πολύ καλή του παρουσία, δεν συνοδεύτηκε με κέρδος. Γενικά έχει πολύ καλή απόδοση σε όλα τα ματς όμως δεν μπορεί... μόνος. Επιβάλλεται να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι επιβίωσης.

Χ.Χ