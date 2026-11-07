Με φάρο τα ματς με τους «μεγάλους» ψάχνει με... μανία την πρώτη του ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός στα περισσότερα παιχνίδια έπαιξε καλά. Δεν ανταμείφθηκε όμως, με αποτέλεσμα να έχει έξι ισοπαλίες και δύο ήττες. Και όσο δεν επιτυγχάνει να πάρει νίκη, τότε θα βυθίζεται.

Απόψε (19:00) παίζει με τη μοναδική αήττητη ομάδα, τον Απόλλωνα και θα προσπαθήσει να κάνει το... μίνι μπαμ, ανεβαίνοντας συνάμα βαθμολογικά. Είναι πολύ δύσκολη η αποστολή του, όμως δεν έχει επιλογή. Φάρος για το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή είναι οι αναμετρήσεις με τους «μεγάλους» καθώς υποχρέωσε Πάφο και Ομόνοια σε ισοπαλίες.

Παίζει στην έδρα του και κάποτε πρέπει να αρχίσει τη συλλογή βαθμών μέσω νικών. Εκτός από το γεγονός πως πρέπει να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να οχυρωθεί και αμυντικά ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει το τρίποντο.