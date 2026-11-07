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Η ΑΕΛ ξέρει πολύ καλά πως «πρέπει»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Μετά τις δύο διαδοχικές ήττες θέλει τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή.

Η ΑΕΛ δεν ήταν κακή στο τελευταίο της παιχνίδι με την Ομόνοια, όμως γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα αφού είχε προηγηθεί αυτή από τον Άρη. Και μπορεί μεσοβδόμαδα να έκανε το… καθήκον της στο κύπελλο και να προκρίθηκε στους «16», με αχ και βαχ, όμως η πραγματική αντίδραση πρέπει να έρθει το απόγευμα (16:00) απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ. στο «Αλφαμέγα». 

Είναι στην έδρα της και δεν «επιτρέπεται» απώλεια βαθμών, εφόσον έχει στόχο το άνω διάζωμα. Είναι στο -2 από την κορυφή και στη χειρότερη περίπτωση θέλει να πάει στη διακοπή με αυτή τη διαφορά.

Θα χρειαστεί αρκετή προσπάθεια από τους παίκτες του Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος ασφαλώς θέλει να δει βελτίωση σε όλες τις γραμμές και περιορισμός των λαθών στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Ο Πορτογάλος τεχνικός θα έχει ξανά διαθέσιμο τον Γιόβετιτς ο οποίος είχε μείνει προληπτικά εκτός στα δύο τελευταία παιχνίδια.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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