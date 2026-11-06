Τεχράνυ ημίχρονο, Σοφοκλέους τελικό στην «Αρένα»
ΓΗΠΕΔΟ
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Αλλαγή διαιτητή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Καρμιώτισσα στην «Αρένα»
Ο πρώτος διαιτητής, Αντρέας Τεχράνυ έβγαλε κανονικά το πρώτο μέρος, όμως στην ανάπαυλα ενημέρωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει στο δεύτερο λόγω ενοχλήσεων.
Έτσι, την θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο τέταρτος, Θεόδωρος Σοφοκλέους με τομν Τεχράνυ να πηγαίνει ανάμεσα στους δύο πάγκους με την επανέναρξη.
Να σημειώσουμε πως το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πεντάλεπτη καθυστέρηση προκειμένου να κάνει ζέσταμα ο Σοφοκλέους.