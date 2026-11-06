Τεχράνυ ημίχρονο, Σοφοκλέους τελικό στην «Αρένα»

Ο πρώτος διαιτητής, Αντρέας Τεχράνυ έβγαλε κανονικά το πρώτο μέρος, όμως στην ανάπαυλα ενημέρωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει στο δεύτερο λόγω ενοχλήσεων.

Έτσι, την θέση του στον αγωνιστικό χώρο πήρε ο τέταρτος, Θεόδωρος Σοφοκλέους με τομν Τεχράνυ να πηγαίνει ανάμεσα στους δύο πάγκους με την επανέναρξη.

Να σημειώσουμε πως το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πεντάλεπτη καθυστέρηση προκειμένου να κάνει ζέσταμα ο Σοφοκλέους.