«Ντύνεται» στα χρώματα του ΑΠΟΕΛ το κέντρο της Λευκωσίας!

Κεντρικά σημεία της Λευκωσίας γίνονται γαλαζοκίτρινα στο πλαίσιο των εορτασμών του ΑΠΟΕΛ για την συμπλήρωση 100 ετών της ομάδας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εγκρίθηκε αίτημα του ΑΠΟΕΛ για να «ντυθεί» στα χρώματα της ομάδας του Παλαιό Δημαρχείο αλλά και η Πλατεία Ελευθερίας.

Την ερχόμενη Κυριακή λοιπόν το κέντρο της Λευκωσίας θα είναι... ΑΠΟΕΛ.