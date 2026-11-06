Μία ενδεκάδα από τα... ξένα

Έντονη είναι η παρουσία παικτών μας που παίζουν στο εξωτερικό, στην κλήση του Απόστολου Μάντζιου για τους επερχόμενους αγώνες του Nations League.

Συνολικά υπάρχουν έντεκα παίκτες και οι οποίοι πάντως έχουν ενεργό ρόλο στις ομάδες τους και έρχονται έτοιμοι να βοηθήσουν σε αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια.

Την ερχόμενη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει εκτός έδρας την Αρμενία (19:00) και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο «Άλφαμεγα» στη Λεμεσό, θα φιλοξενήσει το Μαυροβούνιο (16:00).

Αυτοί λοιπόν είναι:

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

BSC Young Boys: Ζόελ Μολ

Burnley F.C.: Μάρκους Έντουαρντς

FC Pyunik: Ιάσωνας Πικής

FC Utrect: Νικόλας Παναγιώτου

FK Crvena Zvedza: Λοΐζος Λοΐζου

Hellas Verona FC: Γρηγόρης Κάστανος

Notts County: Νικόλας Τσαρούλλα

PFC Cska Sofia: Ιωάννης Πίττας

UTA Arad: Μαρίνος Τζιωνή

Watford FC: Έκτωρ Κυπριανού