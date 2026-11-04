Ολλανδοκυπριακή μονομαχία: Είντα τζαιρούς εφτάσαμεν!

Η αισιοδοξία που επικρατεί ενόψει της αυριανής Ολλανδοκυπριακής μονομαχίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της τεράστιας εξέλιξης του κυπριακού ποδοσφαίρου!

Με την Ομόνοια να αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν και την Πάφος FC να κοντράρεται με την Τβέντε, οι προσδοκίες για θετικά αποτελέσματα είναι πέρα για πέρα βάσιμες.

Αυτό, από μόνο του, μαρτυρά το επίπεδο που έχουμε φτάσει. Το ποδόσφαιρό μας έχει αποβάλει προ πολλού κάθε σύμπλεγμα κατωτερότητας, χάρη στις επιτυχίες που «χτίστηκαν» βήμα-βήμα κατά την τελευταία 20ετία.

Πλέον, απέναντι σε συλλόγους από σαφώς πιο πλούσια πρωταθλήματα, δεν πάμε σαν «πρόβατα επί σφαγή». Υπάρχει το υπόβαθρο, υπάρχει η δυναμική και το κυριότερο είναι ότι το... ταβάνι έχει ανέβει για τα καλά! Ασχέτως, λοιπόν, του τελικού αποτελέσματος, είναι κέρδος και μόνο το γεγονός ότι κοιτάζουμε στα μάτια τέτοιους αντιπάλους.