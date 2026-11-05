Ο Κόβατς ήθελε να ρίξει Καρέτσα στο ματς νωρίτερα αλλά ήταν... στην τουαλέτα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε το γκολ της νίκης και ήταν ο man of the match στο 2-1 της Ντόρτμουντ επί της Μπέτις για το Champions League.

Όμως, όπως αποκαλύφθηκε μετά το ματς, η αλλαγή του έγινε με μικρή καθυστέρηση, καθώς ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ήταν στην τουαλέτα!

«Ήταν πραγματικά μια κάπως περίεργη κατάσταση. Ήθελα να τον περάσω στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ήταν εκεί. Ήταν στην τουαλέτα. Ήταν τυχερός που επέστρεψε εγκαίρως», δήλωσε χαμογελώντας ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς.

«Όταν μπήκα ως αλλαγή, μόλις είχα επιστρέψει από την τουαλέτα. Οπότε δεν πήρα πολλές οδηγίες. Προσπάθησα απλώς να παίξω το δικό μου παιχνίδι. Μου έδωσαν πολύ χώρο, τον οποίο μπόρεσα να εκμεταλλευτώ στο μέγιστο. Νιώθω εξαιρετικά και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτή τη στιγμή. Ήταν μια φανταστική ομαδική εμφάνιση. Είμαι πραγματικά χαρούμενος και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων», δήλωσε ο Καρέτσας που πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την Μπορούσια στην ενδέκατη συμμετοχή του.

sport-fm.gr