«Πολλές οι συζητήσεις, κοντά σε συμφωνία - Ο ΑΠΟΕΛ διανύει μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο»

Σε δύο… ταχύτητες τρέχουν στον ΑΠΟΕΛ, όσον αφορά στο παιχνίδι της Κυριακής (08/11) κόντρα στον Άρη. Η ομάδα της πρωτεύουσας είναι συγκεντρωμένη στο αγωνιστικό αλλά και στο εορταστικό μέρος, καθώς μετά το ματς θα ακολουθήσει εκδήλωση για τα 100χρονα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος κρατά μακριά από τα… φώτα τους παίκτες του ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για το δύσκολο παιχνίδι, ενώ η διοίκηση βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο των προετοιμασιών για τη μεγάλη βραδιά. Υπενθυμίζουμε πως εκτός επιλογών είναι ο τιμωρημένος Σάστρε, ο ανέτοιμος Π.Σωτηρίου και ο τραυματίας Καττιρτζής.

Απ’ εκεί και πέρα, ανοικτό είναι το κομμάτι του επενδυτή. «Γνωρίζω το ότι έχει ειπωθεί στην ανακοίνωση του Σωματείου, αλλά είναι τρεις διαφορετικές συμφωνίες. Αυτή την στιγμή διάγουμε πάρα πολλές μέρες έντονων συζητήσεων και όπως έχω αναφέρει είμαστε πάρα πολύ κοντά, να ανακοινωθεί και από πλευράς της εταιρείας η σύγκλιση για έκτακτη Γενική Συνέλευση. Περιμένουμε να έχουμε κάτι ολοκληρωτικό και να ενημερώσουμε τον κόσμο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, σε ραδιοφωνικές τοποθετήσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Για το αν έρθει ναυάγιο ποια είναι η επόμενη μέρα στον ΑΠΟΕΛ, απάντησε: «Είμαστε σε μία φάση, όπου ο ΑΠΟΕΛ διανύει μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση, αλλά ο ΑΠΟΕΛ είναι εδώ και δεν έχει μπει κανένας επενδυτής ακόμη μέσα, αυτές τις θεωρητικές υποθέσεις δεν μπορώ να τις απαντήσω».