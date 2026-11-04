Ο Νόιερ ξεπέρασε Μέσι και Μίλερ!

Η Μπάγερν Μονάχου έφυγε νικήτρια χθες από τη Μαδρίτη, επικρατώντας με 2-0 της Ατλέτικο, για την 4η αγωνιστική του Champions League. Το ματς αυτό ήταν σημαντικό για τον Ολιβερ Νόιερ, καθώς έφτασε τις 164 συμμετοχές στη διοργάνωση και ξεπέρασε τους Λιονέλ Μέσι και Τόμας Μίλερ, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης της UEFA.

Ο 40χρονος διεθνής τερματοφύλακας πραγματοποίησε την 164η εμφάνισή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καταρρίπτοντας το γερμανικό ρεκόρ συμμετοχών που κατείχε ο πρώην συμπαίκτης του, Τόμας Μίλερ, με 163 αγώνες.

Συνάμα, ξεπέρασε και τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κι αυτός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Champions League με 163 συμμετοχές, και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση όλων των εποχών. Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 183 εμφανίσεις και ο Ίκερ Κασίγιας με 177.

Ο Νόιερ επίσης διατήρησε ανέπαφη την εστία του απέναντι στην Ατλέτικο, έφτασε τους 64 αγώνες χωρίς να δεχθεί γκολ, διευρύνοντας το απόλυτο ρεκόρ των τερματοφυλάκων στην ιστορία του Champions League.