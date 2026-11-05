Οι διαιτητές των αγώνων της Παρασκευής (06/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανοίγει αύριο η αυλαία της 9ης αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 9ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης