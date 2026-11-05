BINTEO: Παίκτης στη Βραζιλία πάτησε αντίπαλο στην κοιλιά και φυσικά αποβλήθηκε

Η Ατλέτικο Παραναένσε ηττήθηκε στην έδρα της από την Βάσκα ντα Γκάμα (1-3) για το πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες, καθώς στο 77' ο Κέβιν Βιβέρος πάτησε πεσμένο αντίπαλο στην κοιλιά.

Ο διαιτητής δεν είχε άλλη επιλογή από το να τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα.

🇧🇷 En Brasil Kevin Viveros vio la roja por PISARLE EL PECHO a un rival EN EL PISO.. 😳 No les voy a decir su nacionalidad. Deduzcanla por su cuenta. https://t.co/zrgqSKoUlF — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) November 5, 2026

sport-fm.gr