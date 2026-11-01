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Σωστή η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο ρατσισμός απαιτεί πράξεις...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Οι κυπριακές ομάδες επιβάλλεται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τον Μάιο του 2023 η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι θα τιμωρήσει με ισόβιο αποκλεισμό τρεις οπαδούς της, μετά από περιστατικό ρατσισμού στον Βινίσιους της Ρεάλ.

Τον Ιούλιο του 2019 η Τσέλσι εντόπισε τον οπαδό που προέβη σε ρατσιστική συμπεριφορά στον Στέρλινγκ και τον τιμώρησε με διά βίου αποκλεισμό. Πέντε ακόμα οπαδοί τιμωρήθηκαν προσωρινά για απρεπή συμπεριφορά.

Τον Ιανουάριο του 2024 η Ουντινέζε εντόπισε το άτομο που ευθυνόταν για ρατσιστική συμπεριφορά προς τον Μάικ Μενιάν της Μίλαν και του επέβαλε ισόβια απαγόρευση εισόδου από το γήπεδό της.

Βεβαίως, η λίστα με τις ομάδες του εξωτερικού που πήραν μέτρα με στόχο να πατάξουν αυτά τα απαράδεκτα και απάνθρωπα φαινόμενα είναι μεγάλη. Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για οποιοδήποτε σύλλογο θέλει πραγματικά να πατάξει τον ρατσισμό στα γήπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συγχαρούμε τον ΑΠΟΕΛ, που, ως πρώτο βήμα, εξέδωσε ανακοίνωση και καταδίκασε τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς στον αγώνα με την Πάφο, τονίζοντας ότι καταβάλλει προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπαιτίων με στόχο να αποδοθούν ευθύνες. Οι αναφορές του ΑΠΟΕΛ πρέπει να αποτελούν τρόπο σκέψης για κάθε οπαδό, οποιασδήποτε ομάδας. «Όσοι προβαίνουν σε τέτοιες συμπεριφορές θα πρέπει να ντρέπονται. Με τις πράξεις τους δεν προσβάλλουν μόνο τις αξίες του αθλητισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανθρώπινης ισότητας, αλλά και τα 100 χρόνια ιστορίας του ΑΠΟΕΛ».

Εμείς αναρωτιόμαστε χρόνια, πώς γίνεται οπαδοί των οποιωνδήποτε συλλόγων και ιδίως μεγάλων, με βαριά ιστορία, να μην καταλαβαίνουν ότι τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν την ιστορία και τις αξίες της ομάδας τους. Και πώς γίνεται οι διοικήσεις να μην παίρνουν μέτρα για να προστατεύσουν τις ομάδες τους από όσους δεν σέβονται το ίδιό τους το σπίτι.

Βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ, όπως και κάθε σύλλογος, δεν θα κριθεί μόνο από τις ανακοινώσεις καταδίκης και τις προθέσεις του, αλλά αν τα λόγια του συνοδευτούν από πράξεις. Αν οι κυπριακές ομάδες έχουν θέληση να αποβάλουν τέτοια φαινόμενα από τα γήπεδα, επιβάλλεται να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Έχουν τους τρόπους και τους μηχανισμούς να το κάνουν...

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