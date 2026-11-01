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Ζέλσον που σκόραρε ξανά στη Λεωφόρο: «Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ζέλσον αποσαφήνισε ότι το πιο σημαντικό είναι το τρίποντο για την ομάδα του και αναφέρθηκε στο ότι μετά το γκολ με Παναθηναϊκό έβαλε τέρμα και στην Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς στις τοποθετήσεις του στο Magenta TV είπε μεταξύ άλλων μετά το Κηφισιά - Ολυμπιακός (2-3):

Το γκολ στο τέλος και το ότι σκόραρε ξανά στη Λεωφόρο: Έστω και εάν υποφέραμε ήταν σημαντικό που επιμείναμε ως το τέλος και σκοράραμε. Ναι ναι. Είναι πολύ ωραία που έρχομαι ξανά στο γήπεδο που είχα βάλει το τελευταίο μου γκολ (εννοεί αυτό του 0-2 με τον Παναθηναϊκό). Είναι ωραίο να βάζω γκολ εδώ.

Τη συνέχεια: Είμαστε σε καλή κατάσταση αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ.

gazzetta.gr

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