Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Ομόνοια Αραδίππου – ΑΠΟΕΛ

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Η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ στις 19:00, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις και πληθώρα στοιχηματικών επιλογών για την αναμέτρηση.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου προσφέρεται από τη Stoiximan στα 7.10, η ισοπαλία στα 4.20 και η επικράτηση του ΑΠΟΕΛ στο 1.45.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά «Σκορ πολλαπλών επιλογών», η οποία δίνει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων από ενός πιθανών τελικών σκορ. Η νίκη του ΑΠΟΕΛ με 0-1, 0-2 ή 0-3 προσφέρεται στα 2.65, ενώ η επικράτησή του με 1-2, 1-3 ή 1-4 στα 4.40. Για νίκη του ΑΠΟΕΛ με 0-4, 0-5 ή 0-6, η απόδοση ανεβαίνει στα 12.00.

Στις υπόλοιπες επιλογές, η νίκη της Ομόνοιας Αραδίππου με 1-0, 2-0 ή 3-0 προσφέρεται στα 11.75, ενώ το ενδεχόμενο ισοπαλίας με γκολ στα 5.60. Η επιλογή να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ προσφέρεται στα 8.00.

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