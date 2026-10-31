Η μία βολίδα έφερε χαρά, ή άλλη... αχ!
ΓΗΠΕΔΟ
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Σβεν Κόλερ με πόδι... δυναμίτη!
Με δικό του γκολ (66΄), η ΑΕΚ μπήκε ξανά στο... κόλπο για διεκδίκηση κέρδους απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ., μία ανατροπή που έμεινε στη... μέση.
Ο Σβεν Κόλερ, ήταν παντού στο δεύτερο μέρος και πρωτοστάτησε. αν μη τι άλλο να μην χάσει η ομάδα του (2-2).
Η πρώτη βολίδα που επιχείρησε, έφερε χαρά στους Λαρνακείς αλλά η άλλη, αρκετά... αχ, μιας και σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστοδούλου.
Έδειξε πάντως πως είναι παίκτης με ηγετικά χαρακτηριστικά.
Χ.Χ