Η μία βολίδα έφερε χαρά, ή άλλη... αχ!

Με δικό του γκολ (66΄), η ΑΕΚ μπήκε ξανά στο... κόλπο για διεκδίκηση κέρδους απέναντι στην Krasava Ε.Ν.Υ., μία ανατροπή που έμεινε στη... μέση.

Ο Σβεν Κόλερ, ήταν παντού στο δεύτερο μέρος και πρωτοστάτησε. αν μη τι άλλο να μην χάσει η ομάδα του (2-2).

Η πρώτη βολίδα που επιχείρησε, έφερε χαρά στους Λαρνακείς αλλά η άλλη, αρκετά... αχ, μιας και σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστοδούλου.

Έδειξε πάντως πως είναι παίκτης με ηγετικά χαρακτηριστικά.

Χ.Χ