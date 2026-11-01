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Φοβερή pole position για Χάμιλτον στο Μεξικό, πρώτη μετά από τρία χρόνια

ΓΗΠΕΔΟ

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Το έκανε και αυτό ο Χάμιλτον! Μετά από σχεδόν τριάμιση χρόνια, ο Βρετανός πιλότος, πήρε την pole position με τη Ferrari έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα, αφήνοντας πίσω του Ράσελ και Λεκλέρ!

Ο «Βασιλιάς» επέστρεψε! Τρία χρόνια μετά την Ουγγαρία, και μετά από έναν αγώνα που άφησε εποχή, ο απίθανος Λιούις Χάμιλτον άφησε τους πάντες... ξερούς! Ο Βρετανός πιλότος της Ferrari, κατάφερε στον τελευταίο ουσιαστικά γύρω των κατατακτηρίων, να πάρει την 105η pole position της καριέρας του, όντας ταχύτερος για εννέα μόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Ράσελ και άφησε τρίτο τον ομόσταβλό του, Σαρλ Λεκλέρ!

Στο Q1 ξεχώρισε ο Ρίο Χιρακάβα, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του σε επίσημη διαδικασία κατατακτήριων δοκιμών, αντικαθιστώντας τον Έστεμπαν Οκόν στο μονοθέσιο της Haas. Την αρχή στην πίστα έκανε ο Σέρχιο Πέρεζ, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους θεατές στις κερκίδες.

Η δράση, ωστόσο, διακόπηκε προσωρινά στο 7ο λεπτό με κόκκινη σημαία. Ο Φερνάντο Αλόνσο, παρότι είχε σημειώσει έναν αρκετά ανταγωνιστικό χρόνο, αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το μονοθέσιό του στην άκρη της διαδρομής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τα ηνία της κατάταξης κρατούσε ο Λιούις Χάμιλτον.

Με την επανέναρξη των δοκιμών, ο Σαρλ Λεκλέρ έδειξε τα δόντια του, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο ολόκληρου του τριημέρου με 1:17,532, γεγονός που τον έφερε στην κορυφή. Την ίδια ώρα, η προσοχή στράφηκε στην ουρά του grid και στη μάχη της πρόκρισης. Οι δύο οδηγοί της Williams πάλεψαν σώμα με σώμα, με τον Κάρλος Σάινθ να επικρατεί του teammate του, ενώ ο Πέρεζ κατάφερε να γράψει έναν εξαιρετικό χρόνο, ο οποίος όμως τον περιόρισε στην 21η θέση.

Στο Q2 o Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός μετά τα πρώτα περάσματα, έχοντας τον καλύτερο γύρο τριημέρου στο 1:16,8876. Δεύτερος ήταν ο Λεκλέρ, ενώ ο Λίντμπλαντ είχε έναν εξαιρετικό χρόνο στην 3η θέση μπροστά από τις Mercedes. Μέχρι και τα τελευταία λεπτά, εκτός 10άδας ήταν οι Νόρις και Χάμιλτον.

To φινάλε ωστόσο του αγώνα ήταν συναρπαστικό, αφού το ρίσκο των Ράσελ και Χάμιλτον να βγουν πρώτοι τους δικαίωσε την ώρα που ο Λεκλέρ έκανε λάθος στον τελικό του γύρο όπως και ο Φερστάπεν στη στροφή 13 κι έμεινε πιο πίσω. Έτσι, ο Χάμιλτον έγραψε ιστορία παίρνοντας την πρώτη του pole position με τη Ferrari μπροστά από τους Ράσελ και Λεκλερ.

Ακολούθησαν οι Φερστάπεν, Αντονέλι, Νόρις, Χατζάρ, Λόσον, Λίντμπλαντ και Γκασλί. Έτσι ο Βρετανός θα ξεκινησει το βράδυ Κυριακής στις 22:00 από την πρώτη θέση.

sport-fm.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

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