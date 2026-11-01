Έξαλλος ο Αλόνσο μετά από οδηγία: «Δεν αγωνίζομαι αύριο, πάω Βραζιλία!»

Τεράστια ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στον και τους μηχανικούς της κατά τη διάρκεια του Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix του Μεξικού.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της βρετανικής ομάδας έδωσαν εντολή στον Ισπανό πιλότο να εγκαταλείψει την προσπάθειά του και να σταματήσει αμέσως το μονοθέσιό του, με τον ίδιο να διαμαρτύρεται έξαλλος, καθώς απείχε μόλις 100 μέτρα από τα πιτς!

Εμφανώς εκνευρισμένος, ο πολύπειρος οδηγός, χτύπησε το τιμόνι πάνω στο μονοθέσιο και βγήκε από αυτό μέσα στα νεύρα, περπατώντας γύρω από το όχημα ώστε να διαχειριστεί τον θυμό του.

Ωστόσο, ο θυμός του δεν καταλάγιασε, αφού σε δηλώσεις του λίγο αργότερα ανέφερε πως δεν θα αγωνιστεί στο αυριανό Grand Prix και πως θα ταξιδέψει απευθείας στη Βραζιλία για το GP του Ιντερλάγκος της επόμενης εβδομάδας!

FERNANDO ALONSO IS FURIOUS 😡 After being told to stop his car in Q1, Alonso slams his steering wheel against the front of his Aston Martin in frustration. 📻 Alonso: “I’m only a HUNDRED METERS from the pit lane entrance!” #F1 | #MexicoGP https://t.co/qNhZIyh5P7 — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 31, 2026

sport-fm.gr