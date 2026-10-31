Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης στο ΓΣΠ, ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΕΛ, ήταν οι πολλές κίτρινες κάρτες που έβγαλε από το τσεπάκι του ο Ανδρέας Τεχράνυ. Σχεδόν κάθε φάουλ και κάρτα από τον ρεφ που ίσως να έπρεπε να δείξει λίγη περισσότερη... αυτοσυγκράτηση.

Συνολικά δόθηκαν εννιά κίτρινες κάρτες. Πέντε στους γγπεδούχους (24΄ Ανδρέου, 58΄ Ντιονί, 62΄ Τάνκοβιτς, 84΄ Τανάσε, 87΄ Μοντνόρ) και τέσσερις στους φιλοξενούμενους (20΄ Γκόμες, 45΄ Νεοφύτου, 58΄ Ζντραφκόφσκι, 71΄ Κονσεϊσάο).

Θα «πιάστηκε» το χέρι του Τεχράνυ τόσες φορές.