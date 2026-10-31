Ατάκα Μαρτίνς: «Ρωτήστε την ΑΕΚ!»

Ωραία ατάκα έριξε ο Ούγκο Μαρτίνς μετά από ερώτηση που δέχθηκε, στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΛ μετά την ήττα από την Ομόνοια, σε σχέση με το πρόγραμμα που ακολουθεί με «αδύναμες ομάδες».

«Ρωτήστε την ΑΕΚ αν είναι αδύναμες», είπε ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού.

Αφορμή για την πιο πάνω αναφορά του αποτέλεσε η γκέλα των κιτρινοπράσινων (2-2) νωρίτερα σήμερα με την Krasava ΕΝΥ, τον προσεχή αντίπαλο της ΑΕΛ.

«Για μένα δεν υπάρχουν αδύναμες ομάδες», πρόσθεσε ο Μαρτίνς.