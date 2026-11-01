Ξέσπασε με εξάρα η Μπαρτσελόνα μετά το clasico

Ξέσπασε μετά την ήττα στο Clasico η Μπαρτσελόνα και έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην Αλαβές, χωρίς καμία δυσκολία επέστρεψε στις νίκες (6-1). Ο Ραφίνια ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Χάνσι Φλίκ στο 8ο λεπτό μετά από ωραίο «σερβίρισμα» του Φερμίν Λόπεθ, στο 23’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Γιαμάλ να δημιουργεί και τον Φερμίν να δίνει αέρα δύο τερμάτων στους Μπλαουγράνα.

Οι Καταλανοί συνέχισαν να πιέζουν και βρήκαν ξανά δίχτυα στο 41’, όταν ο Ραφίνια εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική πάσα του Φερμίν για το 3-0. Το κερασάκι στην τούρτα για το πρώτο μέρος ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει με υπέροχο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, έπειτα από πάσα του Ζοάο Κανσέλο.

Στην επανάληψη, οι Καταλανοί δεν θέλησαν να αρκεστούν σε όσα είχαν ήδη πετύχει. Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, σκόραρε για δεύτερη φορά στο 64ο λεπτό, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 5-0. Ο νεαρός άσος με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.Το επιθετικό κρεσέντο των Μπλαουγκράνα συνεχίστηκε στο 80’, όταν ο Άντονι Γκόρντον πρόσθεσε και αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, γράφοντας το 6-0 με δεξί σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Ρόδρι τον βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Άγγλος επιθετικός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ωστόσο, η τελευταία λέξη ανήκε στην Αλαβές, καθώς ο Ντιαλ βρήκε δίχτυα στο 84ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 6-1.

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Φαρίνιας (61’ Μπαλντέ), Ντε Γιονγκ (83’ Μαρτίν), Κανσέλο, Πέδρι (46’ Μπερνάλ), Ρόδρι, Φερμίν, Γιαμάλ (73’ Γκόρντον), Αντεγέμι, Ραφίνια (61’ Ζεσούς)

Αλαβές: Σιβέρα, Ότο, Τενάλια, Γούσι, Κόσκι, Άνχελ Πέρεθ (74’ Μαριάνο Ντίας), Γκεβάρα, Προτεσόνι (46’ Τόνι Μαρτίνεθ), Ντένις Σουάρεθ (55’ Μάνιας), Ρεμπάς (55’ Ιμπάνιεθ), Μπογέ (74’ Νοβόα).

gazzetta.gr