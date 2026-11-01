Η αντίδραση της Ομόνοιας και τα δεδομένα με τους τραυματίες

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της αλλά έκανε όσα έπρεπε και δίκαια πήρε το τρίποντο, η Ομόνοια έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ κι επέστρεψε στις... ράγες με το 2-0 επί της ΑΕΛ.

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ ήταν ανώτερη από την αντίπαλό της και με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο έθεσε τις βάσεις για την τέταρτη της νίκη, κρατώντας ανέπαφη την εστία της για τέταρτη φορά και πλησιάζοντας την κορυφή στους δύο βαθμούς.

Πλέον στρέφει το μυαλό της στον αγώνα της Πέμπτης (5/11) με τη Νάιμεγκεν για το Europa League, με τον Χένινγκ Μπεργκ να... πονοκεφαλιάζει λόγω των τραυματιών και να αναμένει να δει ποιους θα έχει στη διάθεσή του για να καταστρώσει τα τελικά του πλάνα.

Πέραν των Βίκτωρος, Οντουμπάτζο και Ακιντόλα οι οποίοι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, δεδομένα εκτός λόγω τραυματισμού θα είναι και οι Νεγκό, Χρίστου. Το κυριότερο ερώτημα ως εκ τούτου αφορά στους Ντουβέρν και Μπάλκοβετς οι οποίοι αμφότεροι αποκόμισαν πρόβλημα στο ντέρμπι με την ΑΕΛ.

Για τον πρώτο ο Μπεργκ εξέφρασε στις δηλώσεις του την πεποίθησή του ότι πρόκειται για μια απλή κράμπα και στο τριφύλλι εύχονται οι εκτιμήσεις να επιβεβαιωθούν, ενώ για τον Σλοβένο μπακ σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο πρόκειται για κάτι περισσότερο. Τα νεότερα για την κατάσταση του Μπάλκοβετς αναμένονται τη Δευτέρα και ο Νορβηγός προπονητής ευελπιστεί πως θα τον έχει στη διάθεσή του στον αγώνα της Πέμπτης δεδομένου ότι, ένεκα και της απουσίας του Χρίστου, δεν υπάρχει άλλη «καθαρόαιμη» επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.