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Ανησυχία με στη Λίβερπουλ με Ίσακ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Αλεξάντερ Ίσακ αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Σουηδίας και επέστρεψε στη Λίβερπουλ, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε μετά τον αγώνα με τη Ρουμανία.

Η Σουηδία υποδέχθηκε την Παρασκευή (25/09) τη Ρουμανία για την πρώτη αγωνιστική του Nations League και επικράτησε με 2-1, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να σκοράρει μάλιστα το πρώτο από τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ ξεκίνησε βασικός και έπαιξε και τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, ωστόσο τώρα αναμένεται να χάσει τους εναπομείναντες αγώνες εναντίον της χώρας του κόντρα σε Πολωνία, Βοσνία και Ρουμανία.

Αναλυτικότερα, ο διεθνής στράικερ αποχώρησε απο το προπονητικό κέντρο της Σουηδίας, εξαιτίας ενός μικρό-τραυματισμού που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, με την κατάσταση του να αξιολογείται τώρα από το ιατρικό επιτελείο του αγγλικού συλλόγου.

«Ο Αλεξάντερ Ισάκ επιστρέφει από τις διεθνείς υποχρεώσεις λόγω ελαφρού τραυματισμού. Ο επιθετικός δεν θα συμμετάσχει στους τρεις εναπομείναντες αγώνες της Σουηδίας και τώρα θα αξιολογηθεί από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου στο Προπονητικό Κέντρο της AXA», ανέφεραν οι «reds» στην επίσημη ανακοίνωση τους.

GAZZETTA.GR 

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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