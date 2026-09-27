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H Iσπανία δεν έχει διάθεση να ρίξει στροφές

ΓΗΠΕΔΟ

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Το απόλυτο σε εννιά παιχνίδια κόντρα σε παγκόσμιες πρωταθλήτριες και το εξωπραγματικό ρεκόρ των 39 αγώνων

Η Ισπανία έδειξε και στο Γουέμπλεϊ ότι πλέον έχει νοοτροπία refuse to lose, παίρνοντας τη ματσάρα κόντρα στην Αγγλία για την πρεμιέρα του Nations League με σπουδαία ανατροπή (3-2).

Το αποτέλεσμα μάλιστα αυτό επέτρεψε στην ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε να επεκτείνει σε 39 ματς το αήττητο σερί της σε όλες τις διοργανώσεις, με το σερί να αρχίζει στις 26 Μαρτίου 2024 με ισοπαλία 3-3 κόντρα στην Βραζιλία στο Μπερναμπέου και την ρόχα να μετράει σε αυτό το διάστημα 30 νίκες και 9 ισοπαλίες.

Αυτό δεν είναι πάντως το μοναδικό ρεκόρ της Ισπανίας αφού έχει κάθε λόγο να καμαρώνει και για ένα απίστευτο “9 στα 9”, με τους Ίβηρες να έχουν δώσει την τελευταια διετία 9 ματς με ομάδες που έχουν πάρει παγκόσμιο τίτλο στο ποδόσφαιρο και να έχουν μόνο νίκες.

 

Πηγή: sport24.gr

 

 

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Eθνικες Ομαδες

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