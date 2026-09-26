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Φάνηκε κιόλας από το πρώτο

ΓΗΠΕΔΟ

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Δυστυχώς το πρώτο γκολ του Έντουαρντς με το Εθνόσημο δεν συνοδεύτηκε με ένα θετικό αποτέλεσμα

Ο Μάρκους Έντουαρντς αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την φανέλα της Εθνικής μας στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. 

Μάλιστα, ο Αγγλοκύπριος άσος ήταν αυτός που έβαλε μπροστά την ομάδα μας μ΄ένα πολύ ωραίο γκολ στο 56ο λεπτό. 

Γενικά η παρουσία του, ειδικά στο β΄μέρος ήταν αρκετά καλή δείχνοντας από το πρώτο κιόλας ματς πως μπορεί να αποτελέσει μία αξιόλογη επιλογή για τον Μάντζιο ενόψει της συνέχειας. 

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