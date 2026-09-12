Η Ολισλάγκερς αγνοούσε ότι κέρδισε 75.000 δολάρια!

Η Νίκολα Ολισλάγκερς, νόμιζε ότι είχε περάσει μια από τις πιο απογοητευτικές νύχτες της λαμπερής καριέρας της, εχθές (11/9) στην πρεμιέρα του World Athletics Ultimate Championship, που διεξάγεται στην Βουδαπέστη.

Η Αυστραλή παγκόσμια πρωταθλήτρια του άλματος εις ύψος, υπερέβη τα 1.95 μέτρα, αλλα απέτυχε τρεις φορές στο 1.99μ, ύψος που ξεπέρασε η Ουκρανή Ολυμπιονίκης, Γιαροσλάβα Μάχουτσικ, με αποτέλεσμα να κατακτήσει τον τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 150.000 δολαρίων.

Η Ολισλάγκερς ήταν αποαγοητευμένη όταν εμφανίσθηκε στους δημοσιογράφους για τις καθιερωμένες δηλώσεις, όμως η κατάσταση της άλλαξε άρδην, όταν αντελήφθη -μετά από σχετική αναφορά ενός δημοσιογράφου- ότι θα εισπράξει 75.000 δολάρια, ως δεύτερη στον τελικό του αγωνίσματος.

«Τι; Αλήθεια; Ειλικρινά νόμιζα ότι ήταν απλώς το πρώτο βραβείο στα 150.000 δολάρια και το δεύτερο θα είναι περίπου 10.000. Είσαι ο κομιστής καλών ειδήσεων. Αυτό είναι φανταστικό», δήλωσε ενθουσιασμένη.