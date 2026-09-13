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BINTEO: Όλοι νόμιζαν ότι ήταν οφσάιντ, αλλά ο VAR έχρισε σκόρερ τον Χάαλαντ στο «Ολντ Τράφορντ»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο 60ο λεπτό η Σίτι των 10 παικτών προηγήθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» με τον Έρλινγκ Χάαλαντ σε φάση που έδειχνε να είναι ξεκάθαρο οφσάιντ, αλλά ο VAR εντόπισε το λάθος και το γκολ μέτρησε!

Η Σίτι των 10 παικτών από το 23ο λεπτό κατάφερε να προηγηθεί 1-0 της Γιουνάιτεντ στο 60ο λεπτό του μεγάλου ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Ολντ Τράφορντ»!

Ο ρέφερι και όλος ο κόσμος πίστεψε πως ορθά δεν θα μετρούσε το γκολ από τον Χάαλαντ, αλλά ο VAR που εξέτασε αρκετά διεξοδικά τη φάση, απεφάνθη πως η ομάδα του Μαρέσκα έπρεπε να ποροηγηθεί με 1-0!

Από το γύρισμα του Γκβάρντιολ από αριστερά, η κόντρα στον Ντόργκου αλλάζει όλη τη φάση, αφού εξαιτίας της δεν είναι εκτεθειμένος ούτε ο Έντσο, ούτε ο Viking που τελικά από το δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

sport-fm.gr

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