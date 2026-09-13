BINTEO: Όλοι νόμιζαν ότι ήταν οφσάιντ, αλλά ο VAR έχρισε σκόρερ τον Χάαλαντ στο «Ολντ Τράφορντ»!

Η Σίτι των 10 παικτών από το 23ο λεπτό κατάφερε να προηγηθεί 1-0 της Γιουνάιτεντ στο 60ο λεπτό του μεγάλου ντέρμπι του Μάντσεστερ στο «Ολντ Τράφορντ»!

Ο ρέφερι και όλος ο κόσμος πίστεψε πως ορθά δεν θα μετρούσε το γκολ από τον Χάαλαντ, αλλά ο VAR που εξέτασε αρκετά διεξοδικά τη φάση, απεφάνθη πως η ομάδα του Μαρέσκα έπρεπε να ποροηγηθεί με 1-0!

Από το γύρισμα του Γκβάρντιολ από αριστερά, η κόντρα στον Ντόργκου αλλάζει όλη τη φάση, αφού εξαιτίας της δεν είναι εκτεθειμένος ούτε ο Έντσο, ούτε ο Viking που τελικά από το δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

ERLING HAALAND WHAT A FINISH!! pic.twitter.com/3ZL9aPlgiy — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) September 13, 2026

sport-fm.gr