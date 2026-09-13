ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μεντιλίμπαρ στη λίστα της Βαλένθια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στο προσκήνιο για τη Βαλένθια, καθώς ο ισπανικός σύλλογος εξετάζει τις επιλογές του για την τεχνική ηγεσία.

Νέα σελίδα στην καριέρα του Μεντιλίμπαρ; Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, οι «Νυχτερίδες» έχουν συμπεριλάβει τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού στους υποψήφιους για τον πάγκο τους. Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας έχει προκαλέσει προβληματισμό στη διοίκηση, με αποτέλεσμα την απόλυση του Κορμπεράν. Στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι βρίσκεται και εκείνο του Πάμπλο Ερνάντες. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Βαλένθια φέρονται να προσανατολίζονται περισσότερο προς έναν προπονητή με σημαντικές παραστάσεις, ικανό να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις και την πίεση, αλλά και να δώσει νέα αγωνιστική κατεύθυνση στην ομάδα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υποψηφιότητα του Μεντιλίμπαρ φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη δυναμική. Η πολυετής παρουσία του στη La Liga, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στη διαχείριση δύσκολων και απαιτητικών καταστάσεων, αποτελούν χαρακτηριστικά που εκτιμώνται από τη Βαλένθια.

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός τεχνικός είχε βρεθεί επίσης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Φενέρμπαχτσε. Πλέον, όμως, στο προσκήνιο έρχεται το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ισπανία και να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας τη Βαλένθια.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με υπερηφάνεια επιστρέφε η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Τένις

|

Category image

Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

Super League

|

Category image

Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

Super League

|

Category image

Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

La Liga

|

Category image

Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Απίθανος Ζβέρεφ, λύγισε τον Σέλτον και έγινε ο νέος πρωταθλητής του US Open!

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη