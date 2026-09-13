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Η Λειψία… σκόρπισε στους πέντε ανέμους το απογοητευτικό Αμβούργο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Λειψία προηγήθηκε 2-0 πριν το 30’, έβαλε άλλα 3 γκολ σε ένα πεντάλεπτο στο β' μέρος και διέλυσε 5-0 το Αμβούργο, που παρέμεινε χωρίς βαθμό και με 0-12 τέρματα, για την 3η αγωνιστική της Bundesliga.

Στους... πέντε ανέμους σκόρπισε η Λειψία το Αμβούργο, όπως μαρτυράει και το μεταξύ τους 5-0, για την 3η αγωνιστική της φετινής Bundesliga.

Οι «κόκκινοι ταύροι» προηγήθηκαν χάρη στο πρώτο φετινό γκολ του Γκομίς, από την σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι και παράλληλα ασίστ του Μπανζούζι, στο 17’.

Ενώ ο Νούσα βρήκε δίχτυα, με την βοήθεια και του Τορουναρίγκα, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην Λειψία και φτάνοντας ο ίδιος ισάριθμα μετρά από τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, στο 28ο λεπτό.

Η κατάσταση… ξέφυγε για τους «λιμανίσιους» στο δεύτερο μέρος, αφού μέσα σε ένα πεντάλεπτο είδαν τον αντίπαλό τους να σκοράρει όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές!

Με τον σκόρερ να «σερβίρει» και τους Όρμπαν – Ενκουνκού να δίνουν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας της Σαξονίας, στο 72ο και στο 74ο λεπτό αντίστοιχα. Για να έρθει ο Ρόμουλο, που είχε μπει αλλαγή λίγα λεπτά νωρίτερα, και να διαμορφώσει το τελικό 5-0 στο 77’!

Με την Λειψία να φτάνει τους έξι βαθμούς και να περνάει τέταρτη στην βαθμολογία. Την ώρα που το Αμβούργο έμεινε άποντο, δίχως γκολ στο ενεργητικό του και με 12 παθητικό, στην τελευταία θέση της Bundesliga και αναμένεται να βγει στη… γύρα για προπονητή.

sport-fm.gr

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