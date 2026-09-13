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Μέχρι πότε;

ΓΗΠΕΔΟ

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Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση επεισοδίων, το ποιος άρχισε πρώτος ή ποιος εμπλέκεται στα επεισόδια, λίγη σημασία έχει.

Κάρτα φιλάθλου φτιάξαμε, απαγόρευση μετακίνησης οπαδών επιβάλαμε, με κεκλεισμένων των θυρών, τιμωρήσαμε. Ε, και; Ποιον σταμάτησαν όλα αυτά προ ημερών στο «ντου» που έγινε στο Fan Day της Νέας Σαλαμίνας; Ποιο απέτρεψε τον οπαδό από το να βάλει φωτιά γύρω από το ΓΣΠ; Τι έκανε τον όποιο οπαδό να μην ρίξει την μπαταρία (!) στην άλλη κερκίδα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 10χρονης και τον τραυματισμό αστυνομικού;

Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση επεισοδίων, το ποιος άρχισε πρώτος ή ποιος εμπλέκεται στα επεισόδια, λίγη σημασία έχει. Δυστυχώς, οι χούλιγκαν βρίσκονται στα πλείστα οργανωμένα σύνολα. Η ερώτηση, όμως, που μένει αναπάντητη, είναι η εξής: Μέχρι πότε; Τα μέτρα δεν αποδίδουν πάντα. Και το «πάντα» στην προκειμένη περίπτωση, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Κι αυτό αφορά όλους!

Α.Κ

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