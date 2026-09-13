Η επιμονή στις φωνές

Λάθη διαιτητικά βλέπουμε και ενδεχομένως θα βλέπουμε και στη συνέχεια. Ένα από τα παράδοξα, όμως, είναι η στάση τόσο των ποδοσφαιριστών, όσο και των διαιτητών σε φάσεις που χρειάζεται να δοθεί η γνωμάτευση από το VAR.

Μέχρι να ακούσει ο διαιτητής στο αυτί του ποια είναι η σχετική απόφαση, πολλοί ποδοσφαιριστές «πέφτουν» πάνω στον διαιτητή, που είναι εντός αγωνιστικού χώρου, και διαμαρτύρονται εντονότατα. Λες και αν επιμείνουν στις έντονες φωνές, θα αλλάξει αυτό που θα δει ο διαιτητής στο VAR και θα επηρεάσει την απόφαση.

Κάποιες φορές οι διαμαρτυρίες ξεκινούν στο κέντρο και καταλήγουν μέχρι οι πρωταγωνιστές να βρεθούν στο κέντρο του γηπέδου ή και παρακάτω, αφού οι «προειδοποιήσεις» από τον διαιτητή, που απλά κάνει... όπισθεν, δεν πιάνουν τόπο!

Σ.Σ.