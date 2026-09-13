Ένας προπονητής που δεν κρύβεται

Ο ΑΠΟΕΛ γνώρισε την δεύτερή του ήττα σε τρία παιχνίδια ντέρμπι.

Μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι επέστρεψαν στα αρνητικά αποτελέσματα σ΄ένα παιχνίδι του οποίου του αποτέλσμα κρίθηκε με γκολ στο 90΄.

Ο Ελλαδίτης προπονητής του ΑΠΟΕΛ με τις τοποθετήσεις του στον απόηχο της αναμέτρησης, έδειξε πως είναι ένας άνθρωπος που δεν κρύβεται. Που εξωτερικεύει τις σκέψεις και τους λόγους που ένα παιχνίδι στράβωσε. Όπως έκανε και στο ματς με την ΑΕΚ της πρεμιέρας, έτσι έγινε και μετά την Ανόρθωση.

Όντως το ντέρμπι πήγε στις δυνατές μονομαχίες και το πάθος και όντως η ομάδα του δεν ήταν καθόλου καλή σ΄αυτό το κομμάτι στο πρώτο μέρος.

Σωστή ήταν επίσης η επισύμανσή του ότι η ομάδα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ της ισοφάρισης του Μπακασέτα για να γυρίσει κιόλας το ματς.

Πάντως, αυτά τα σκαμπανευάσματα της απόδοσης της ομάδας είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν όταν μιλάμε για ένα σύνολο παικτών που οι περισσότεροι είναι νέοι.

Αυτό που πρέπει όμως να αλλάξει είναι κάτι που επίσης έκανε αναφορά ο Παπαδόπουλος. Τα δώρα και τα εύκολα λάθη. Ειδικά σε τέτοιου είδους ματς.

ΨΑΛ