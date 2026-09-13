Πολλές φάσεις, πολλή ένταση, κανένα γκολ

Σε ένα ημίχρονο με μπόλικη ένταση και αρκετές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες (ειδικά σε αυτήν των γηπεδούχων) καμία εκ των ΑΕΚ και Πάφου δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα.

Η παφιακή ομάδα ήταν ανώτερη και πολύ πιο επικίνδυνη, κάτι που αποτυπώνεται και στις τελικές προσπάθειες (11-3 υπέρ της), όμως και οι κιτρινοπράσινοι πλησίασαν στο γκολ σε δύο φάσεις με τον Τρίκα ο οποίος σε αμφότερες δεν βρήκε καλά την μπάλα κι αστόχησε.

Σε ό,τι αφορά στην ένταση αυτή κορυφώθηκε όταν στο 39΄ η Πάφος διαμαρτυρήθηκε έντονα για ανατροπή του Λέλε από τον Βαν ντερ Χορν, σε φάση η οποία έφερε και κίτρινη κάρτα στον Σα Πίντο.