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Από... πάρτι, έκανε τα εύκολα δύσκολα η Μπαρτσελόνα αλλά συνεχίζει αλάνθαστη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αγχωτικό φινάλε για τους Καταλανούς.

Με τους «συνήθεις ύποπτους» (Ραφίνια και Γιαμάλ) να... οργιάζουν στον αγωνιστικό χώρο η Μπαρτσελόνα μετέτρεψε ένα φαινομενικά ήσυχο απόγευμα σε... θρίλερο στο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια», ωστόσο, πήρε τη νίκη με 4-2 επί της Λεβάντε κι έκανε το 5Χ5 στο ξεκίνημα της LaLiga.

Από τη στιγμή που το πρώτο γκολ των Καταλανών ήρθε μόλις στο 5' από την πρώτη ασίστ του Ραφίνια στον Εσπάρτ, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο απλά στη συνέχεια για την ομάδα του Χάνσι Φλικ. Η νέα τελική πάσα του Ραφίνια στον Γιαμάλ στο 19' έφερε το δεύτερο γκολ της Μπάρτσα κι από τη στιγμή που το wonder kid των «μπλαουγκράνα» πέτυχε το 3-0 στο 48' με πέναλτι όλα έμοιαζαν να έχουν τελειώσει.

Η χαλάρωση που έδειξαν οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να τους στοιχίσει, καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 3-2 και πίεσαν για την ισοφάριση. Η Μπάρτσα, όμως, βρήκε τον τρόπο σε μία αντεπίθεση να πετύχει και τέταρτο γκολ με τον Αντεγέμι και να «καθαρίσει» το παιχνίδι.

Η Μπαρτσελόνα μετά το 5ο σερί «τρίποντο» σε ισάριθμα ματς της LaLiga φιγουράρει μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας δείχνοντας ακόμη μια φορά ότι κι εφέτος θα είναι το μεγάλο φαβορί για το back to back. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0

(81' Ιγκλέσιας)

Σανταντέρ-Αλαβές 2-1

(38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)

Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2

(3',17' Ρομπέρτο Φερνάντες)

Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1

(79' Ινάκι Γουίλιαμς - 50' πέν. Μπουονανότε)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1

(14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)

Θέλτα-Μάλαγα 1-1

(41' Γιούτγκλα - 84' Νίνιο)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-4

(79' Ρομέρο, 88' Μπρούγκι - 5' Έσπαρτ, 19',48' πέν. Γιαμάλ, 90'+3 Αντεγέμι)

Χετάφε-Λα Κορούνια 19:30

Δευτέρα 14/09

20:00 Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:30 Βιγιαρεάλ-Μπέτις 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 15

Ρεάλ Μαδρίτης 12

Αλαβές 10

Σεβίλλη 10

Μπέτις 9 -4αγ.

Λα Κορούνια 8 -4αγ.

Εσπανιόλ 7

Ατλέτικο Μαδρίτης 7 -4αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 7

Σανταντέρ 7

Σοσιεδάδ 7

Οσασούνα 7

Λεβάντε 5

Θέλτα 4 -6αγ.

Χετάφε 4 -4αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Μάλαγα 3

Βιγιαρεάλ 2 -4αγ.

Έλτσε 2

Βαλένθια 1

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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