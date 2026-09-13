Σοκαριστικές στιγμές για τον Ντάνιελ Μαλντίνι: Ενεπλάκη σε τροχαίο μετά το νικητήριο γκολ του

Η Κάλιαρι πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό στο Μπέργκαμο το Σάββατο (12/09), επικρατώντας με 2-1 της Αταλάντα και έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Μαλντίνι, ο οποίος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και ανέβασε την ομάδα του στην πρώτη τετράδα της Serie A.

Ωστόσο, η βραδιά δεν εξελίχθηκε ιδανικά για τον γιο του θρυλικού άσου της Μίλαν, καθώς λίγες ώρες αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα στην οδό Via Caracciolo, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ανάμεσα στους έξι νεαρούς που επέβαιναν στα αυτοκίνητα ήταν και ο 24χρονος, ενώ στο ατύχημα τραυματίστηκαν επίσης δύο γυναίκες, ηλικίας 20 και 22 ετών, καθώς και τρεις άνδρες 19, 20 και 21 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, πάντως, κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με τρία ασθενοφόρα και ένα όχημα με ιατρικό προσωπικό.

Ένα από τα άτομα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι πέντε διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

O νεαρός Μαλντίνι σε τέσσερις συμμετοχές φέτος, έχει πετύχει δύο γκολ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για τις Μίλαν, Σπέτσια, Έμπολι, Μόντσα και Αταλάντα, ενώ το καλοκαίρι έκανε ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας.

athletiko.gr